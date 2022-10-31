رئاسة قمة الأديان لمجموعة العشرين تعلن إطلاق منتدى "بناء الجسور بين الشرق والغرب"

وسيشارك في هذه الفعالية المهمة، ببحوثٍ ودراساتٍ وتقاري، عددٌ من الشخصيات والمؤسسات الأكاديمية، ومراكز الأبحاث والاستشراف، إضافةً إلى عددٍ من المستشرقين، وتحديدًا سيشارك بعض كبار الأكاديميين ذوي الصلة من جامعة هارفارد، ومنهم زملاء البروفيسور في الجامعة، الدكتور الراحل صموئيل هنتنغتون، صاحب أطروحة "صدام الحضارات" عبر كتابه الشهير في هذا الصدد، وهي الأطروحة التي أثارت جدلًا فكريًّا واسعًا.