"ثابت للاستثمار" و"فايف كيز" السنغافورية تطلقان "إيفربردج كابيتال" باستثمار 375 مليون ريال

وتعليقًا على تعيينه، قال الدكتور عبد الإله بن أحمد صالح: "يشرفني قيادة "إيفربردج كابيتال" في هذه المرحلة المفصلية من التحول الاقتصادي للمملكة. مهمتنا واضحة: أن نكون الجسر الذي تعبر من خلاله الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو النمو والازدهار وتحويل التحدي المتمثل في فجوة التمويل البالغة 300 مليار ريال إلى فرصة، والمساهمة بفعالية في تحقيق مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي بالوصول إلى نسبة تمويل 20%. رؤيتنا هي أن نكون الشريك المالي الأكثر ابتكاراً وموثوقية لرواد الأعمال في المملكة"