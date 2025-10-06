"ثابت للاستثمار" و"فايف كيز" السنغافورية تطلقان "إيفربردج كابيتال" باستثمار 375 مليون ريال

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القطاع المالي السعودي، أعلنت شركة ثابت للاستثمار عن شراكة مع شركة فايف كيز للاستثمار بي. تي. إي. المحدودة السنغافورية، تم تأسيس شركة "إيفربردج كابيتال"، وهي شركة تقنية مالية متخصصة تتخذ من الرياض مقراً لها.
تهدف إيفربردج كابيتال، التي تم إطلاقها باستثمارات تبلغ 375 مليون ريال سعودي (100 مليون دولار أمريكي)، إلى توفير حلول تمويلية مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في سد فجوة التمويل الحالية في هذا القطاع والتي تقدر بأكثر من 300 مليار ريال سعودي. ويأتي هذا الإطلاق تماشياً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج الرؤية، الذي يهدف إلى زيادة مساهمة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من 9.4% حالياً إلى 20% بحلول عام 2030.
وقد تم تعيين الدكتور عبد الإله بن أحمد صالح، الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، رئيساً تنفيذياً للشركة.
وبهذه المناسبة، صرح عبد الرحمن بن أحمد صالح الرئيس التنفيذي لشركة ثابت للاستثمار: "إن إطلاق 'إيفربردج كابيتال' هو التزام منا بدورنا الوطني في تحقيق الرؤية عبر سد الفجوة التمويلية في قطاع التقنية المالية وتوفير محرك لنمو قطاع حيوي. شراكتنا مع 'فايف كيز' تضمن لنا تقديم حلول مبتكرة بمعايير عالمية، إن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالموارد اللازمة للنجاح، يدفع عجلة الابتكار ويخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي".
وتعليقًا على تعيينه، قال الدكتور عبد الإله بن أحمد صالح: "يشرفني قيادة "إيفربردج كابيتال" في هذه المرحلة المفصلية من التحول الاقتصادي للمملكة. مهمتنا واضحة: أن نكون الجسر الذي تعبر من خلاله الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو النمو والازدهار وتحويل التحدي المتمثل في فجوة التمويل البالغة 300 مليار ريال إلى فرصة، والمساهمة بفعالية في تحقيق مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي بالوصول إلى نسبة تمويل 20%. رؤيتنا هي أن نكون الشريك المالي الأكثر ابتكاراً وموثوقية لرواد الأعمال في المملكة"