"إغاثي الملك سلمان" يدشن مشروع توزيع مواد إيوائية على متضرري الفيضانات في باكستان

وأكد السفير نواف المالكي أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، واستمراراً للدعم الذي تقدمه المملكة للأشقاء في باكستان، مضيفًا أن هذه المساعدات تجسد حرص القيادة الحكيمة على الوقوف مع الشعب الباكستاني الشقيق بمختلف الأزمات والمحن.