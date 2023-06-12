بحضور 30 ألف زائر.. "مهرجان الحنطة بالفوارة" يغلق أبوابه بعد 18 يومًا

وشهد اليوم الأخير حفلًا ختاميًّا استمتع من خلاله الحضور بفيلم يحكي قصة زراعة القمح بالفوارة، الذي يمتد لأكثر من مائة عام، ويعتبر أحد المميزات النسبية لهذه المدينة من حيث الوفرة والجودة والتي ما زالت محافظةً على سلالتها دون أي تعديلات وراثية، وكذلك تملك نسبة عالية من البروتين تصل إلى 18 تقريبًا حسب تقرير المختبرات المتخصصة بذلك.