بحضور 30 ألف زائر.. "مهرجان الحنطة بالفوارة" يغلق أبوابه بعد 18 يومًا

اختتم مهرجان الحنطة في مركز الفوارة بمنطقة القصيم موسم 1444هـ، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي، ورئيس بلدية الفوارة المهندس ماجد الحربي، وحضور كثيف جاوز الـ30 ألفًا، طيلة أيام الفعاليات التي امتدت لأكثر من 18 يومًا.
وشهد اليوم الأخير حفلًا ختاميًّا استمتع من خلاله الحضور بفيلم يحكي قصة زراعة القمح بالفوارة، الذي يمتد لأكثر من مائة عام، ويعتبر أحد المميزات النسبية لهذه المدينة من حيث الوفرة والجودة والتي ما زالت محافظةً على سلالتها دون أي تعديلات وراثية، وكذلك تملك نسبة عالية من البروتين تصل إلى 18 تقريبًا حسب تقرير المختبرات المتخصصة بذلك.
من جانبه صرّح رئيس بلدية الفوارة ماجد الحربي لـ"سبق" بأن إمكانات البلدية مُسَخّرة دائمًا وأبدًا للشراكة مع أي جهة تقيم مثل هذه المهرجانات التي تدعم الحراك الاقتصادي، وتوفر فرصًا وظيفية، وتُسهِم في دعم تحسين جودة الحياة من حيث الترفيه والعديد من الأنشطة ذات الأثر الإيجابي.
جدير بالذكر أن المهرجان يعتبر الأول من نوعه بالمنطقة، ولاقى صدىً واسعًا، وسجّل عددًا كبيرًا من حيث الزوار طوال أيامه؛ حيث تجاوز الثلاثين ألف زائر.