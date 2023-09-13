تدشين مركز للهلال الأحمر بجامعة طيبة لخدمة 60 ألف طالب وطالبة

دشنت جامعة طيبة والهلال الأحمر السعودي، اليوم الأربعاء، مركز الهلال الأحمر السعودي داخل المدينة الجامعية لخدمة منسوبي وطلاب وطالبات جامعة طيبة البالغ عددهم أكثر من 60 ألف شخص.
تم التدشين بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني، ورئيس فرع الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد بن علي الزهراني.
وقال عميد كلية الطب بجامعة طيبة الدكتور سعد خوش حال: جاء تدشين مركز الهلال الأحمر داخل أسوار جامعة طيبة، ثمرة تعاون مشترك ومستمر، بنّاء بين الجامعة وفرع الهلال الأحمر بالمدينة المنورة؛ مشيرًا إلى أن المركز يقدم خدمة مجتمعية طارئة ومميزة لمنسوبي وطلبة الجامعة؛ تحقيقًا لرسالة الجامعة ورسالة الهلال الأحمر تجاه خدمة المجتمع.
ولفت الدكتور "خوش حال" إلى أن المركز يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع ومجهز بكامل الأدوات والاحتياجات من الطاقم البشري المدرب والمعدات والآليات؛ مثمنًا لفرع الهلال الأحمر بالمدينة هذه المبادرة لتقديم خدماته لطلاب وطالبات الجامعة وجميع منسوبيها.