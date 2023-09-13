تدشين مركز للهلال الأحمر بجامعة طيبة لخدمة 60 ألف طالب وطالبة

وقال عميد كلية الطب بجامعة طيبة الدكتور سعد خوش حال: جاء تدشين مركز الهلال الأحمر داخل أسوار جامعة طيبة، ثمرة تعاون مشترك ومستمر، بنّاء بين الجامعة وفرع الهلال الأحمر بالمدينة المنورة؛ مشيرًا إلى أن المركز يقدم خدمة مجتمعية طارئة ومميزة لمنسوبي وطلبة الجامعة؛ تحقيقًا لرسالة الجامعة ورسالة الهلال الأحمر تجاه خدمة المجتمع.