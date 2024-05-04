بيئة العاصمة المقدسة تكثف جهودها الرقابية على الأسواق والمسالخ

من جانبه أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله، تكثيف الجولات الرقابية على أسواق النفع العام والمسالخ وحظائر الانعام بمنطقة مكة المكرمة، لضمان تقديم الخدمات بطرق سليمة وضمان السلامة الغذائية، وتوفير الأجواء الصحية الآمنة، ومكافحة الظواهر السلبية التي تعيق عملية الإصحاح البيئي، ورفع مستوى الأداء لجميع العاملين.