بيئة العاصمة المقدسة تكثف جهودها الرقابية على الأسواق والمسالخ

نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة جولات رقابية لرصد المخالفات وتطبيق الأنظمة والتعليمات في محيط أسواق النفع العام والمسالخ، بما يضمن القضاء على هذه الظاهرة وتطبيق الأنظمة والتعليمات لدى كل جهة.
وعقد المشرف العام على المسالخ بالعاصمة المقدسة الدكتور محمد بن عبدالله الحتيرشي، اجتماعاً بمشرفي المسالخ الأهلية بالعاصمة المقدسة لمناقشة الخطط التشغيلية للمسالخ في موسم الحج للعام الحالي لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وأهالي العاصمة المقدسة، وفي إطار الاستعدادات والتجهيزات الفنية والإدارية النهائية.
من جانبه أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله، تكثيف الجولات الرقابية على أسواق النفع العام والمسالخ وحظائر الانعام بمنطقة مكة المكرمة، لضمان تقديم الخدمات بطرق سليمة وضمان السلامة الغذائية، وتوفير الأجواء الصحية الآمنة، ومكافحة الظواهر السلبية التي تعيق عملية الإصحاح البيئي، ورفع مستوى الأداء لجميع العاملين.