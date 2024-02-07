شركة ريم الشرق الأوسط تفتتح مركزَها الأول للابتكار والتعلم في السوق السعودي

وأشار إلى أن هذا يعكس إيماننا في مجال التعلم والابتكار والجودة؛ فهو أكثر من مجرد مركز تدريب، إنها شهادة على الروح التعاونية ونهج التفكير المستقبلي الذي يميز ريم "Rheem"، ويعزّز هذا الإنجاز التزامنا بأن نكون في موقع الريادة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا. ونحن على ثقة بأن مركز الابتكار والتعلم "ILC" في الرياض سيكون بمثابة حافز للتطوير والتنمية ووضع معايير جديدة للتعليم والتطوير المهني في هذا المجال.