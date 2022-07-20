"الأمن البيئي" تضبط مخالفاً لنظام البيئة لاتجاره بكائنات فطرية في الطائف

وأوضحَت القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، وتسليم الكائنات للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالف، مؤكدةً أنَّ عقوبةَ مخالفة الاتجار بكائنات فطرية مهدَّدَةٍ بالانقراض، غرامةٌ تصلُ إلى (30) مليون ريالٍ والسجن لمدة تصلُ إلى عشر سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.