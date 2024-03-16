الفرق الإسعافية تعيد النبض لمعتمر من الجنسية البنجلاديشية في ساحات الحرم المكي الشريف

وأضاف: أنه على الفور باشرت الفرق الإسعافية الحالة، وتبيّن أن المعتمر رجل في العقد الخامس من العمر مستلقٍ على الأرض فاقد للوعي والتنفس، مشيرًا إلى أن الفرقة الإسعافية قامت وفق البروتوكول المتبع لمثل هذه الحالات، في عملية الإنعاش القلبي عن طريق جهاز الصدمات "اللوكس"، إلى أن عاد النبض؛ حيث تم نقله إلى مركز طوارئ الحرم /3، ووضعه تحت الرعاية الصحية لاستكمال علاجه.