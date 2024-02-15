"أجياد" تطلق مشروع قاصد لتعليم ضيوف الرحمن نسك العمرة بطريقة "الأنيميشن"

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن من خلال توفيرها كل الإمكانات منها توظيف التقنية الحديثة حتى يؤدوا ضيوف الرحمن مناسك الحج والعمرة بكل يسر واطمئنان، منطلقاً من رسالة المملكة السامية التي وضعت خدمة ضيوف الرحمن من أولى اهتماماتها من خلال رؤيتها 2030.