على مساحة 500 ألف م2.. "أمير المدينة" يدشّن "واحة مدن" بينبع

دَشّن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, أمير منطقة المدينة المنورة، واحة "مدن" بينبع على مساحة 500 ألف م2 والتي تهدف إلى تعزيز سلسلة القيمة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات ودعم ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لتمكين ودعم دور المرأة التنموي واستثمار قدراتها ودمجها في قطاع الصناعة وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الأسر المنتجة، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" بندر بن إبراهيم الخريف، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.