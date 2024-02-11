نحن مهندسون.. بيان هيئة المهندسين ينتصر لخريجي التقنية ويرد على المشككين.. هنا التفاصيل

وأضافوا أن البعض منهم يحصل على ابتعاث لإكمال الدراسة وأنهم يغطون جزءاً كبيراً من سوق العمل، مشيرين إلى أن الطالب عند التخرج يُمنح درجة البكالوريوس في الهندسة في عدد من التخصصات، وهي معترف بها ومصنفة من الجهات المعنية بالأمر تحت مسمى "مهندس".