كما في مخالفات محطات الوقود.. كاتب سعودي: لا بد من التشهير في قضايا غش المنتجات الغذائية

على شركة الدواجن أن تشعر بالخجل

وفي مقاله "اعتراض على مخالفة!" بصحيفة "عكاظ"، يبدي "السليمان" دهشته من اعتراض شركة مواد غذائية على عقوبة موقّعة عليها، ويقول: "أعجب اعتراض على عقوبة ومخالفة هو ما تقدمت به شركة دواجن إلى ديوان المظالم ضد عقوبة التلاعب بتواريخ الإنتاج وعدم وجود طبيب بيطري يشرف على منتجاتها، العجب يكمن في سبب الاعتراض وهو أن الشركة لم تتلقّ إنذارًا مسبقًا! الديوان رفض دعوى الاعتراض وثبت العقوبة؛ لكون المخالفة تقع ضمن السلطة التقديرية للجهة المنظمة، ولو كنت من القائمين على الشركة لشعرت بالخجل من وقوع المخالفة بدلًا من البحث عن ثغرات قانونية للإفلات من العقوبة!".