جسر الجمرات.. تطورات متلاحقة تؤكّدها الأرقام وتعزّز سلامة الحجاج في العهد الزاهر

وبحلول العام 1982 شهد الجسر توسعة بزيادة عرضه إلى 20 مترًا وبطول 120 مترًا من الجهة الشمالية الموالية للجمرة الصغرى، وفي عام 1987 شهد الجسر زيادة عرضه إلى 80 مترًا وبطول 520 مترًا، وتوسيع منحدر الصعود إلى 40 مترًا بطول 300 متر، وإنشاء خمسة أبراج للخدمات على جانبَي الجسر وتنفيذ اللوحات الإرشادية والإنارة والتهوية؛ حيث بلغت مساحته الإجمالية 57 ألف متر مربع. وفي 1995 شهدت الجمرات عملية تعديل على مراحل مختلفة، ودخل جسر الجمرات مرحلة جديدة من التنظيم والتطوير؛ إذ أُجريت وبشكل جمع بين منظر الجسر وتمثيل حركة الحجاج عليه.