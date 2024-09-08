مدير فرع وزارة الصحة بجدة يبدي إعجابه بجودة خدمات مستشفى السلامة

واصطحبه الرئيس التنفيذي لمستشفى السلامة الدكتور خالد بكر عالم، والمدير الطبي للمستشفى الدكتور صالح عبدالله الحربي، في جولة على عدد من الأقسام الطبية شملت الطوارئ والعناية المركزة والأشعة والتنويم، وقدّم خلال الجولة الرئيس التنفيذي نبذة عن مهام وعمل هذه الأقسام، كما اطلع الدكتور مشعل السيالي على آلية العمل داخل المستشفى والذي يتّسع لـ 220 سريراً وعلى مساحة إجمالية بلغت 80,000 ألف متر مربع، ويحتوي على أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، ويضم عدداً من الأقسام الطبية المختلفة، كما استمع إلى شرح موجز عن الجهود التي تبذلها إدارة المستشفى لتطوير الخدمات الطبية ودعم التخصصات النوعية في محافظة جدة، واطلع على الخطط المستقبلية التي تستهدف تحول المستشفى إلى مدينة طبية متكاملة بطاقة استيعابية أكبر.