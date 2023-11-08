لاستعراض دورها في ترسيخ مكانة المملكة.. "كروز السعودية " تشارك بمعرض سوق السفر بلندن

شاركت شركة "كروز السعودية"، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في معرض سوق السفر العالمي بلندن، الذي يُعد من أهم المعارض الدولية الرائدة في مجال السياحة والسفر.
وشارك في المعرض الذي تميز هذا العام باستقطاب الآلاف من خبراء قطاع السفر من 180 دولة، الرئيس التنفيذي لشركة "كروز السعودية" لارس كلاسن والرئيس التنفيذي لإدارة وتشغيل الأصول في "كروز السعودية" باربرا بوزيك والمدير التنفيذي للتجارب السياحية مشهور باعشن، وعدد من مسؤولي الشركة.
وعقدت الشركة عدة لقاءات مع أبرز ممثلي صناعة السفر والسياحة ووسائل الإعلام الدولية، للحديث عن دورها في ترسيخ مكانة المملكة على خارطة الرحلات البحرية السياحية على مستوى العالم منذ إطلاقها في عام 2021.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لإدارة وتشغيل الأصول في "كروز السعودية" باربرا بوزيك في جلسة حوارية حول "تمكين المرأة في قطاع السفر" أن التنوع والمساواة والتعاون في بيئات العمل له أهمية في الحفاظ على التقدم الذي شهدناه خلال العقد الماضي، وفي كروز السعودية نفخر بالخطوات الجبارة التي حققناها في تمكين المرأة والتعاون والعمل الوثيق معها، سواء على مستوى الشركة أو مع شركائنا المحليين.