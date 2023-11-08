لاستعراض دورها في ترسيخ مكانة المملكة.. "كروز السعودية " تشارك بمعرض سوق السفر بلندن

وأوضحت الرئيس التنفيذي لإدارة وتشغيل الأصول في "كروز السعودية" باربرا بوزيك في جلسة حوارية حول "تمكين المرأة في قطاع السفر" أن التنوع والمساواة والتعاون في بيئات العمل له أهمية في الحفاظ على التقدم الذي شهدناه خلال العقد الماضي، وفي كروز السعودية نفخر بالخطوات الجبارة التي حققناها في تمكين المرأة والتعاون والعمل الوثيق معها، سواء على مستوى الشركة أو مع شركائنا المحليين.