لقاء ولي العهد بالمواطنين.. علاقات راسخة بين القيادة والشعب وعين ترنو إلى التقدم والازدهار

ويأتي ذلك ضمن حرص الأمير محمد بن سلمان على الالتقاء بالأمراء والمسؤولين والمواطنين في مختلف المناسبات، وتعزيز الروابط الاجتماعية مع أفراد المجتمع كافة؛ إذ أكده سموه سابقًا أنه يركز وقته لمتابعة ما يخدم مصالح الوطن والمواطنين، والوصول بالسعودية إلى الأفضل دائمًا، وتحويل التحديات إلى فرص، مبينًا أن وتيرة التقدم تستمر بسرعة أعلى، ولن تتوقف أو تهدأ.