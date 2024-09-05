"الحياة الفطرية" يكشف عن قيود وضوابط التعامل مع الحيوانات المصيدة

وحذّر من عرض الحيوانات البرية المصيدة خارج المركبات، على الطرقات العامة أو عبر الإنترنت، أو بيعها أو منتجاتها أو مشتقاتها دون الحصول على ترخيص من المركز، كما يُحظر تصدير الحيوانات البرية المصيدة أو منتجاتها أو مشتقاتها دون الحصول على ترخيص من المركز.