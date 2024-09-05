"الحياة الفطرية" يكشف عن قيود وضوابط التعامل مع الحيوانات المصيدة

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عن أبرز قيود وضوابط التعامل مع الكائنات الفطرية التي يتم اصطيادها؛ بهدف مكافحة الاتجار غير المنظم فيها.
وأوضح المركز أنه يجب وضع الحيوانات البرية المَصِيدة داخل المركبة المستخدمة في الصيد، وإبرازها للمفتشين أو الجهات الأمنية عند الطلب.
وحذّر من عرض الحيوانات البرية المصيدة خارج المركبات، على الطرقات العامة أو عبر الإنترنت، أو بيعها أو منتجاتها أو مشتقاتها دون الحصول على ترخيص من المركز، كما يُحظر تصدير الحيوانات البرية المصيدة أو منتجاتها أو مشتقاتها دون الحصول على ترخيص من المركز.