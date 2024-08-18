تركي آل الشيخ: دولنا هي الأكثر استقرارًا وأمنًا وتطورًا.. "ليت كل الدنيا بدو"

عبّر رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن فخره واعتزازه بمنجزات دول الخليج العربي، واصفًا إياها بأنها أكثر الدول استقرارًا وأمنًا وتطورًا، مشيرًا إلى أنها أقل الدول في مستوى البطالة في العالم، موضحًا أن جودة حياة المواطن بدول الخليج على أعلى مستوى.
وعلى حسابه الشخصي بموقع "إكس" قال "آل الشيخ": أكثر الدول استقرارًا.. أكثر الدول أمانًا.. التطور والحضارة وروعة البنيان وفي سباق مع الزمن للأفضل.. التعليم مجاني والجامعات في ترتيب متقدم على مستوى العالم.. شبه انعدام في الأمية ولا وجود لها إلا من تعدى الثمانين سنة بعدد محدود جدًا ولا يتجاوز الواحد في المائة، وعشرات الآلاف من الخريجين في أرقى جامعات أمريكا وأوروبا واليابان.. الصحة مجانًا وبها أفضل المستشفيات على مستوى العالم.. أقل الدول في مستوى البطالة في العالم.. عُملات ثابتة مقابل الدولار لعشرات السنين واقتصادات قوية ودخل عالٍ للفرد على مستوى العالم.. جودة حياة للمواطن على أعلى مستوى وتقدم رياضي وثقافي وفني لتصبح قِبلة في هذه المجالات.
تابع يقول: نظموا كأس عالم وهناك آخر في الطريق.. نظموا Expo وآخر في الطريق.. مشاريع ضخمة في السنوات القادمة غير مسبوقة في العالم ومدن جديدة.. مركز الطاقة في العالم في البترول والغاز.. أهم الصناديق الاستثمارية في العالم.. أهم الاستثمارات في العالم.. أندية كروية مملوكة في أعرق دوريات العالم.. أهم أحداث الغولف والملاكمة وألعاب القتال في العالم.. تملك أهم شركات الألعاب الإلكترونية في العالم واستضافة أهم البطولات فيها.. أفضل المطارات في العالم وأفضل خطوط الطيران في العالم.. أهم موانئ العالم وأكثرها تقدمًا.. تاريخ وحضارة وآثار وطبيعة وجزر ومنتجعات.. أقوى شبكات اتصالات وأسرع إنترنت.
واختتم المستشار تركي آل الشيخ بقوله: "أفصح الناس وأهم الصفات الكرم والشجاعة والوفاء.. ويجيك في الآخر واحد حاسد ويقول بدو.. أقول ليت كل الدنيا بدو".