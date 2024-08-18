تركي آل الشيخ: دولنا هي الأكثر استقرارًا وأمنًا وتطورًا.. "ليت كل الدنيا بدو"

وعلى حسابه الشخصي بموقع "إكس" قال "آل الشيخ": أكثر الدول استقرارًا.. أكثر الدول أمانًا.. التطور والحضارة وروعة البنيان وفي سباق مع الزمن للأفضل.. التعليم مجاني والجامعات في ترتيب متقدم على مستوى العالم.. شبه انعدام في الأمية ولا وجود لها إلا من تعدى الثمانين سنة بعدد محدود جدًا ولا يتجاوز الواحد في المائة، وعشرات الآلاف من الخريجين في أرقى جامعات أمريكا وأوروبا واليابان.. الصحة مجانًا وبها أفضل المستشفيات على مستوى العالم.. أقل الدول في مستوى البطالة في العالم.. عُملات ثابتة مقابل الدولار لعشرات السنين واقتصادات قوية ودخل عالٍ للفرد على مستوى العالم.. جودة حياة للمواطن على أعلى مستوى وتقدم رياضي وثقافي وفني لتصبح قِبلة في هذه المجالات.