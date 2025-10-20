أجواء غير مستقرة تضرب 5 مناطق اليوم.. الأرصاد يُحذر من أمطار ورياح وأتربة حتى المساء

أما مكة المكرمة، فتشهد حالتين جويتين متزامنتين. في محافظات الكامل والطائف، يُتوقع نشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 49 كم/ساعة، ما يسبب تدنيًا في مدى الرؤية. وفي محافظات الخرمة والمويه وتربة ورنية، تُثار الأتربة بفعل الرياح، ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية إلى ما بين 1 إلى 3 كيلومترات. وتستمر هذه الحالات من 9 صباحًا حتى الخامسة مساءً.