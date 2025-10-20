أجواء غير مستقرة تضرب 5 مناطق اليوم.. الأرصاد يُحذر من أمطار ورياح وأتربة حتى المساء

شهدت الساعات الماضية صدور تنبيهات جديدة من المركز الوطني للأرصاد، شملت 5 مناطق في المملكة، وذلك لتحذير السكان من تقلبات جوية تشمل رياحًا نشطة وأتربة مثارة وهطولات خفيفة، مع توقعات بتدنٍ ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية، تستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء .
في منطقة الرياض، شملت التنبيهات محافظات الدوادمي والقويعية وعفيف والسليل ووادي الدواسر، وتوقع المركز نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة، ما يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية بين 3 إلى 5 كيلومترات، تبدأ الحالة من الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً.
أما منطقة جازان، فقد شملت التنبيهات محافظات الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، حيث يُتوقع هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مع احتمالية حدوث صواعق رعدية، وذلك من الثانية ظهرًا حتى الثامنة مساءً.
وفي عسير، تشمل التنبيهات محافظات الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، مع توقعات برياح نشطة تثير الأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية إلى ما بين 3 و5 كيلومترات، وذلك من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً.
أما مكة المكرمة، فتشهد حالتين جويتين متزامنتين. في محافظات الكامل والطائف، يُتوقع نشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى 49 كم/ساعة، ما يسبب تدنيًا في مدى الرؤية. وفي محافظات الخرمة والمويه وتربة ورنية، تُثار الأتربة بفعل الرياح، ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية إلى ما بين 1 إلى 3 كيلومترات. وتستمر هذه الحالات من 9 صباحًا حتى الخامسة مساءً.
وتتعرض المدينة المنورة بدورها لتقلبات جوية تشمل رياحًا نشطة على المنطقة الرئيسة، بسرعة تصل إلى 49 كم/ساعة، إلى جانب أتربة مثارة في محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع، مع تأثيرات واضحة على مدى الرؤية الأفقية، وذلك ما بين الساعة 9 صباحًا وحتى الخامسة مساءً.