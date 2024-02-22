من التأسيس إلى التطوير: رحلة التحول والتمكين الرقمي في المملكة

وقد شهدت المملكة العربية السعودية تطوراً هائلاً في القطاع الرقمي، يمكن تشبيهه بالتطور الذي عاشته على مدار الثلاثة قرون الماضية منذ التأسيس، وذلك بفضل الرؤية الرشيدة لقيادتها المتعاقبة والجهود المستمرة التي بذلتها في هذا المجال. ونتيجة لذلك، شهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال العقود الثلاثة الأخيرة قفزة نوعية، نتج عنها بنية تحتية رقمية متينة ساهمت في ترسيخ مكانة المملكة في الاقتصاد الرقمي وتعزيز حضورها الدولي.