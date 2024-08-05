"الدهام": كأس العالم في السعودية خطوة كبرى لـ"صناعة السياحة" عبر "الرياضة".. وآثاره ستمتد لسنوات

وأردف بأنه: قد يكون أثر كأس العالم لسنوات قبلها وبعدها، يمتد لشركات المقاولات وشركات الفندقة وشركات مثلاً تقنية المعلومات وشركات إيجار السيارات وشركات الطيران يعني عندما يقام كأس العالم في السعودية إن شاء الله سيقام في عدة مدن نحن عندنا ميزة بإذن الله أنها ستكون في دولة واحدة لا يوجد جوازات يعني كأس العالم 2026, 2030 ستقام في ثلاث دول، لكن نحن ستكون أول مرة كأس العالم يقام في دولة واحدة بمشاركة 48 منتخباً، فيكون التنقل أسهل بين المدن بالنسبة للجمهور وبالتالي ستكون العوائد حتى على الشركات المساهمة غير المباشرة.