"صحتك مع كفيف".. برنامج رمضاني توعوي لجمعية المكفوفين بالرياض

أطلقت جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض، ضمن مسؤوليتها المجتمعية، برنامجًا تثقيفيًّا بعنوان صحتك مع كفيف.
ويتمحور البرنامج حول عدة مجالات صحية بالتعاون مع عدة أطباء ومختصين لمناقشة بعض المواضيع والاستفسارات الهامة.
جاءت هذه المبادرة من أجل الحفاظ على التوازن الصحي من كل جوانبه خلال الشهر الفضيل، ونظرًا لتعدد الأطعمة، دون الانتباه للأضرار الناتجة عن تناول كميات كبيرة من بعضها.
وتطلق الجمعية هذا البرنامج من خلال منصة تويتر بواسطة المساحات المباشرة، وتنشر الحلقات في حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
ومن منطلق إبراز مواهب مستفيديها المكفوفين، سيكون البرنامج من إعداد وتقديم المذيع الكفيف خالد الحربي.