"صحتك مع كفيف".. برنامج رمضاني توعوي لجمعية المكفوفين بالرياض

جاءت هذه المبادرة من أجل الحفاظ على التوازن الصحي من كل جوانبه خلال الشهر الفضيل، ونظرًا لتعدد الأطعمة، دون الانتباه للأضرار الناتجة عن تناول كميات كبيرة من بعضها.