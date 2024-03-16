"إحسان" السعوديين غير.. تبرعات سخية متواصلة خلال شهر رمضان

وتتمتع المنصة بعددٍ من المزايا، ومنها سهولة عملية التبرع في أي وقت وأي مكان، كما تتنوع مجالات وفرص التبرع لتغطي الكثير من جوانب العمل الخيري، فضلاً عن ذلك تتمتع المنصة بدرجة شفافية عالية، وتستخدم أعلى معايير الشفافية في الممارسات الإدارية والمالية، ومن بينها تزويد المتبرعين بتقارير تعكس أثر تبرعاتهم.