"إحسان" السعوديين غير.. تبرعات سخية متواصلة خلال شهر رمضان

واصل السعوديون تبرعاتهم لمنصة إحسان في إطار الحملة الوطنية الرابعة للعمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك، والتي دشنها خادم الحرمين الشريفين بالتبرع بمبلغ 40 مليون ريال، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بـ30 مليون ريال.
ومنذ تدشين خادم الحرمين وولي العهد للحملة في عامها الرابع، توالت تبرعات السعوديين السخية من أفراد وشركات حتى وصلت خلال الساعات الأولى من انطلاق الحملة إلى أكثر من مليار ريال، وهو الرقم المرشح للزيادة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وتنطلق منصة "إحسان" للعمل الخيري من منطلق إنساني وضعت قواعده القيادة السعودية؛ بهدف تمكين المُحسنين من دعم الأعمال الخيرية بأقصر وقت، وأعلى جودة وكفاءة، وفق حوكمة قوية تضمن توجيه الدعم لمستحقيه بالشكل الذي يحفظ كرامتهم.
وجاءت منظومة إحسان لتعمل على استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي؛ لتعظيم أثر المشروعات والخدمات التنموية واستدامتها، من خلال تقديم الحلول التقنية المتقدمة وبناء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ وذلك بهدف تعزيز دور المملكة الريادي في الأعمال التنموية والخيرية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.
ويشدد على أهمية القطاع غير الربحي، الذي تمثله "إحسان" سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بقوله: "نحن ننظر إلى القطاع غير الربحي بأنه قطاع مهم في دعم مسيرة التعليم ومسيرة الثقافة وفي قطاع الصحة وفي القطاع البحثي، وسوف نعتمد على القطاع غير الربحي بشكل رئيس جدًا".
تتحدث أرقام المنصة الخيرية عن نفسها، إذ يصل عدد المستفيدين من خدماتها إلى نحو 3 ملايين خلال عام 2023م، فيما بلغت إجمالي التبرعات حتى وقت كتابة هذه السطور أكثر من 6 مليارات ريال، بينما وصلت عدد عمليات التبرع من أهل الخير إلى نحو 113 مليون عملية.
وتصل القطاعات والمجالات المستفيدة من التبرعات إلى 25 مجالاً، منها التعليمي، والصحي، والاجتماعي، والغذائي، والسكني، وغيرها من المجالات الأساسية.
وتتمتع المنصة بعددٍ من المزايا، ومنها سهولة عملية التبرع في أي وقت وأي مكان، كما تتنوع مجالات وفرص التبرع لتغطي الكثير من جوانب العمل الخيري، فضلاً عن ذلك تتمتع المنصة بدرجة شفافية عالية، وتستخدم أعلى معايير الشفافية في الممارسات الإدارية والمالية، ومن بينها تزويد المتبرعين بتقارير تعكس أثر تبرعاتهم.
ومن بين مزايا المنصة، اعتمادها على أعلى المعايير التقنية في أمن المعلومات لتوفير الأمان للمتبرعين، كما توفر خيارات متعددة لتسريع عملية التبرع، أهمها خاصية التبرع السريع.
وتعمل "إحسان" وفق حوكمة قوية تضمن توجيه الدعم لمستحقيه بالشكل الذي يحفظ كرامتهم؛ حيث تعمل اللجنة الإشرافية والمكونة من 11 جهة حكومية إشرافية على المنصة بتنظيم عمل المنصة، والإشراف عليها، والتحقق من حوكمة جميع الأنظمة والعمليات والرقابة عليها.