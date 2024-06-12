"أمانة الطائف" توزع أكثر من 3 آلاف هدية وباقات زهور على الحُجاج
وزعت أمانة الطائف من خلال مبادرتها التطوعية "الطائف ترحب بضيوف الرحمن"، أكثر من 3000 هدية وباقات الزهور والمظلات الواقية من الشمس والنشرات والمطويات الإرشادية والتوعوية، وذلك في ميقاتي الحج "قرن المنازل" بالسيل الكبير و"وادي محرم" بالهدا، بينما تم توفير كافة وسائل الراحة لحجاج بيت الله الحرام الذين يتقاطرون باتجاه مكة المكرمة هذه الأيام عبر المنافذ البرية والجوية المؤدية إلى العاصمة المقدسة.
وواصلت الأمانة جهودها في مركز الفرز الأمني بالبهيتة وصالة القدوم الدولية بمطار الطائف الدولي، وذلك بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، ومتابعة من أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميّس الزايدي، وتنسيق تكاملي مع شركاء الأمانة من مختلف القطاعات الأمنية والخدمية وغير الربحية؛ حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز الخدمات البلدية في المواقيت والمطار الدولي، وتوفير كل ما من شأنه راحة حجاج بيت الله الحرام أثناء رحلتهم تجاه البقاع الطاهرة.
وقدّم متطوعو ومتطوعات من الأمانة والعديد من القطاعات غير الربحية باقات الورود والزهور لضيوف الرحمن متمنين لهم أداء مناسك الحج بيسر وسهولة في ظل الخدمات والإمكانات الضخمة التي وفرتها الحكومة الرشيدة، وتضافر جهود كل القطاعات لراحة الحجاج وسلامتهم.
وأشاد ضيوف الرحمن بهذه المبادرة التي تعكس صورة حقيقية لجهود القطاعات المعنية براحة الحجاج، وضمان تقديم أفضل الخدمات لهم، بما يتماشى مع الجهود والإمكانات التي وفّرتها القيادة لخدمة الحجاج القادمين من دول العالم.