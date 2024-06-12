"أمانة الطائف" توزع أكثر من 3 آلاف هدية وباقات زهور على الحُجاج

وواصلت الأمانة جهودها في مركز الفرز الأمني بالبهيتة وصالة القدوم الدولية بمطار الطائف الدولي، وذلك بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، ومتابعة من أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميّس الزايدي، وتنسيق تكاملي مع شركاء الأمانة من مختلف القطاعات الأمنية والخدمية وغير الربحية؛ حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز الخدمات البلدية في المواقيت والمطار الدولي، وتوفير كل ما من شأنه راحة حجاج بيت الله الحرام أثناء رحلتهم تجاه البقاع الطاهرة.