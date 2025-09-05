جامعة الأمير محمد بن فهد توقّع اتفاقية مع "الإيسيسكو" لإطلاق كرسي القيادة الإنسانية

في إطار التعاون العلمي والبحثي المشترك، تُوقّع جامعة الأمير محمد بن فهد ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) اتفاقية إنشاء كرسي الأمير محمد بن فهد – الإيسيسكو للقيادة الإنسانية بين الأجيال وبناء مجتمعات المستقبل، وذلك يوم الاثنين 7 سبتمبر 2025م، بمقر المنظمة في العاصمة المغربية الرباط.
ويمثل الكرسي مبادرة نوعية لتعزيز الدراسات والأبحاث في مجالات القيادة الإنسانية، وتأهيل القيادات الشابة لمواجهة تحديات العصر، إلى جانب دعم برامج الحوار الثقافي والمشاريع البحثية المشتركة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في العالم الإسلامي وخارجه.
وسيتولى توقيع الاتفاقية كلٌّ من الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، رئيس جامعة الأمير محمد بن فهد، والدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو.
ويهدف الكرسي إلى تطوير الأبحاث في القيادة الإنسانية العابرة للأجيال، وتمكين الشباب بمهارات قيادية مستقبلية، بالإضافة إلى بناء مجتمعات قائمة على الابتكار والاستدامة.
ويؤكد هذا التعاون الدولي الدور الريادي لجامعة الأمير محمد بن فهد كصرح أكاديمي يتبنى المبادرات الإنسانية ذات التأثير العالمي، ويسهم في تصدير أفضل الممارسات البحثية نحو المجتمعات الأخرى، مما يعزز مكانة الجامعة في المحافل الأكاديمية الدولية، ويثري العملية التعليمية والتدريبية داخليًا.