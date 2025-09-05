جامعة الأمير محمد بن فهد توقّع اتفاقية مع "الإيسيسكو" لإطلاق كرسي القيادة الإنسانية

في إطار التعاون العلمي والبحثي المشترك، تُوقّع جامعة الأمير محمد بن فهد ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) اتفاقية إنشاء كرسي الأمير محمد بن فهد – الإيسيسكو للقيادة الإنسانية بين الأجيال وبناء مجتمعات المستقبل، وذلك يوم الاثنين 7 سبتمبر 2025م، بمقر المنظمة في العاصمة المغربية الرباط.