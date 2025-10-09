الإبل في جازان.. ذاكرة الترحال بين السواحل والجبال

ويُعَدُّ السوق الشعبي في محافظة أحد المسارحة، الذي يبدأ من عصر يوم السبت ويستمر حتى يوم الأحد، من أكبر الأسواق المتخصصة في بيع وشراء الإبل على مستوى المنطقة، حيث يشهد حراكًا اقتصاديًا نشطًا يجذب المربين والتجار من مختلف محافظات جازان والمناطق المجاورة، ويُجسِّد نبض الريف الجازاني، ويعكس عمق الارتباط الاجتماعي والثقافي بهذا الموروث الوطني الأصيل.