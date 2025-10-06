بيع أغلى صقر منغولي بـ 650 ألف ريال في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

وتواصل عرض الصقور المنغولية عبر المزاد، الذي يقام ضمن فعاليات المعرض، إذ بِيع صقران بـ(778) ألف ريال، وكانت البداية مع حر فرخ، بدأت المزايدة عليه بـ(70) ألف ريال، قبل أن يباع بـ(128) ألف ريال، ثم عُرض الصقر الثاني حر قرناس، وبدأت المزايدة عليه بـ(100) ألف ريال، قبل أن يباع بـ(650) ألف ريال، ليصبح أغلى صقر منغولي بِيع حتى الآن.