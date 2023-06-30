حصيلة أسبوع.. "الداخلية" تحقق سلسلة من النجاحات الأمنية على عدة مستويات

وتضمّن الفيديو ضبط تدشين الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية لعدد من المقارّ التابعة للوزارة والقطاعات الأمنية في منطقة مكة المكرمة، ووقوفه كذلك على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمقر الأمن العام في مشعر منى، واستعراضه تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها بالتعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ومديرية الأمن العام؛ لمساندة قوات أمن الحج في تنفيذ مهامهم لإدارة وتنظيم الحشود في المشاعر المقدسة، كما نوّه بالجهود التي يبذلها منسوبو الجهات الأمنية والعسكرية المشاركين في مهمة حج هذا العام 1444هـ.