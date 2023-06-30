حصيلة أسبوع.. "الداخلية" تحقق سلسلة من النجاحات الأمنية على عدة مستويات

حقّقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال أسبوع، نجاحات في معظم مناطق المملكة، على أكثر من صعيد.
ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر "تويتر"، فيديو بعنوان "الداخلية في أسبوع"، تضمّن أبرز قرارات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 6 ذي الحجة حتى 12 ذي الحجة 1444هـ، الموافق 24 حتى 30 يونيو 2023م، حيث أشار إلى أن الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية يرفع باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة العيد الأضحى المبارك.
وتضمّن الفيديو ضبط تدشين الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية لعدد من المقارّ التابعة للوزارة والقطاعات الأمنية في منطقة مكة المكرمة، ووقوفه كذلك على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج بمقر الأمن العام في مشعر منى، واستعراضه تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تم تطويرها بالتعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ومديرية الأمن العام؛ لمساندة قوات أمن الحج في تنفيذ مهامهم لإدارة وتنظيم الحشود في المشاعر المقدسة، كما نوّه بالجهود التي يبذلها منسوبو الجهات الأمنية والعسكرية المشاركين في مهمة حج هذا العام 1444هـ.
واشتمل الفيديو كذلك على قيام الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية بتفقد قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام 1444هـ، كما تابع سموه سير العمل في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمكة المكرمة، حيث اطلع على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في التحليلات المتقدمة للبيانات وفي منظومة كاميرات المراقبة في الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة وآلية تلقي البلاغات ومعالجتها بعدة لغات عبر نظام آلي متطور على مدار 24 ساعة.
ولفت إلى قيام الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا بتفقد سير العمل في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة والخدمات الصحية التي تقدمها منظومة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ، كما زار عددًا من المرضى الذين يتلقون الرعاية الطبية في المستشفى، مقدمًا لهم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.
وكشف المقطع عن استضافة وزارة الداخلية عددًا من أسر شهداء الواجب لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ.
وتحدث عن إعلان وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لحملة شهادة الثانوية العامة من خريجي العام الدراسي الحالي للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (67) بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية خلال الفترة من 14 حتى 17/ 12/ 1444هـ وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف).
وبحسب ما جاء في المقطع، فإن وزارة الداخلية أصدرت دليلًا إرشاديًا بالتعليمات والإرشادات التي تسهم في تسهيل أداء نسك الحج لهذا العام 1444هـ، بأمان ويسر وطمأنينة والمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.
ونوهت الداخلية باختتام أعمالها في (7) دول، وذلك بعد وصول جميع المستفيدين من المبادرة إلى المملكة لأداء حج هذا العام 1444هـ، حيث تمت خدمة (242.272) حاجًا، وذلك ضمن مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج الرؤية السعودية 2030.
وأشار الفيديو إلى إعلان الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية عن فتح برنامج المدن الطبية، باب الابتعاث الخارجي للطلاب والطالبات لمرحلة البكالوريوس في تخصص التمريض، خلال الفترة من 26/ 6 حتى 26/ 7/ 2023م.
ولفت إلى أن الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة تخصص في موسم حج هذا العام 1444هـ مكتبًا متكاملًا في مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة، وعربة متنقلة لتقديم خدماتها للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى المكتب الرئيس في مكة المكرمة ومحافظتي جدة والطائف.
وكشف المقطع عن ضبط عدد 1027 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن حملة إدارات المرور الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار إلى ضبط 53 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
واستعرض مواصلة الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسوّلين بمختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسوّل بمختلف صوره وأشكاله.
وأفاد الفيديو بأن الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) ضبطت 11958 مخالفًا، وذلك خلال الفترة من 26/ 11 حتى 3/ 12/ 1444هـ.
وتناول المقطع استقبال المركز الوطني للعمليات الأمنية بمناطق: مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، 715.531 مكالمات خلال الأسبوع الماضي، عبر رقم الطوارئ 911 وذلك بمعدل 102.218 اتصالًا لكل يوم.