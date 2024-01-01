هيئة النقل: بدء تطبيق نقاط قياس الخدمة على جميع منشآت تأجير السيارات

يُذكر أن المعايير ستشمل الانتشار الجغرافي في كل منطقة من مناطق المملكة بتوفر فرع للمنشأة وموقع إلكتروني عالمي فعال يتاح من خلاله عمليات التأجير واستلام وتسليم المركبة، ويلزم المنشأة بتوفير وسائل دفع إلكترونية متنوعة "للتطبيقات والمواقع الإلكترونية"، كما يشترط على المركبات تنوع فئات وحداثة الأسطول، بالإضافة إلى وجود تأمين شامل ساري المفعول، لتسهم هذه المعايير في كسب رضا المستفيدين، على أن يتم تصنيف المنشآت ابتداءً من تاريخ 1/ 1/ 2025.