المراعي توقع ثماني اتفاقيات وتكرم شركاء النجاح في التوطين وتعزيز المحتوى المحلي

تحت شعار "التوطين هدف استراتيجي"، نظّمت شركة المراعي النسخة الثالثة من حفلها السنوي للتوطين لعام 2025 في مدينة الرياض، لاستعراض إنجازات برامجها ومبادراتها في التوطين وتعزيز المحتوى المحلي وتمكين الكوادر الوطنية وإعداد قادة المستقبل للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
وبهذه المناسبة، قال الأستاذ عبدالله بن ناصر البدر الرئيس التنفيذي لشركة المراعي: "يُجسّد حفل المراعي السنوي للتوطين إيماننا بأن تمكين الكفاءات والقيادات الوطنية الشابة هو أحد أهم عناصر النجاح والاستمرارية والاستدامة في أي منظمة. وتحتفل شركة المراعي اليوم بإنجازاتها وبرامجها التي تهدف إلى بناء وتمكين قاعدة كبيرة من القيادات الوطنية القادرة على دفع القطاع والصناعة بشكل عام نحو مزيد من التنافسية والاستدامة".
وشهد الحفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية مع عدة جهات شملت جامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة تبوك، والكلية التقنية، ومعهد الصناعات الغذائية، وجمعية "سعي" لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة، ووزارة الدفاع، جمعية المصدرين، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التكامل المهني والأكاديمي، ودعم الكوادر الوطنية من خلال برامج التدريب والتوظيف المباشر، وتأهيل الخريجين والباحثين عن عمل في تخصصات الجودة والصناعات الغذائية، إضافة إلى تمكين ذوي الإعاقة ودعم المتقاعدين ومنسوبي وزارة الدفاع في انتقالهم إلى المسارات المهنية المدنية.
والجدير بالذكر أن هذا الحفل يأتي امتداداً لجهود المراعي المتواصلة في دعم التوطين، وتتويجاً لحصولها على جوائز وطنية مرموقة، من بينها "جائزة العمل" للتوطين للمنشآت العملاقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعام 2024، مما يؤكد حرص الشركة على خلق فرص عمل نوعية ومستدامة لأبناء وبنات الوطن في مختلف مناطق المملكة.