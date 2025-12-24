المراعي توقع ثماني اتفاقيات وتكرم شركاء النجاح في التوطين وتعزيز المحتوى المحلي

وشهد الحفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية مع عدة جهات شملت جامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة تبوك، والكلية التقنية، ومعهد الصناعات الغذائية، وجمعية "سعي" لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة، ووزارة الدفاع، جمعية المصدرين، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التكامل المهني والأكاديمي، ودعم الكوادر الوطنية من خلال برامج التدريب والتوظيف المباشر، وتأهيل الخريجين والباحثين عن عمل في تخصصات الجودة والصناعات الغذائية، إضافة إلى تمكين ذوي الإعاقة ودعم المتقاعدين ومنسوبي وزارة الدفاع في انتقالهم إلى المسارات المهنية المدنية.