أمير الباحة يؤكد أهمية رفع الاستعدادات قبل "رمضان" وتفعيل البرامج والفعاليات المتنوعة

التقى الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، في مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة اليوم، مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين, ومحافظي المحافظات, وأعضاء مجلس المنطقة, ورؤساء المراكز, ومشايخ القبائل, وجمعاً من المواطنين.

وأكد الأمير في بداية اللقاء على أهمية رفع استعدادات جميع الإدارات الحكومية، كل فيما يخصه، قبل حلول شهر رمضان المبارك, وأن تكثف أمانة المنطقة وفرع وزارة التجارة الجولات الرقابية لمتابعة السلع والتأكد من صلاحياتها وتوفرها.

كما أكد على إدارة مرور المنطقة بتكثيف دورياتها والعمل على تخفيف الزحام في أوقات الذروة، بالإضافة إلى تواجد جميع الجهات الأمنية حسب الأعمال الموكلة إليهم، مشدداً على فرع وزارة الشؤون الإسلامية التقيد بالتوجيهات المبلغة لهم وتجهيز المساجد والجوامع بكل ما تحتاجه والحرص على نظافتها وتهيئتها لاستقبال المصلين.

ونوه أمير منطقة الباحة على الجهات الخيرية بإيصال المعونات قبل الشهر الكريم، مع أهمية أن يقوم فرع وزارة الرياضة بتأمين أماكن للشباب لممارسة رياضاتهم المتنوعة وتنظيم دورات رياضية بالتنسيق مع الجهات, كما أكد سموه صدور توجيهاته للإدارات المعنية بإمارة المنطقة بمتابعة التنفيذ والرفع بتقرير أسبوعي عن نشاطات كل إدارة.

بعد ذلك استمع الأمير الدكتور حسام بن سعود لعدد من المداخلات المقدمة من مشايخ القبائل ومديري الجهات الحكومية, ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير الدكتور حسام بن سعود.