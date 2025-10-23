بمشاركة سعودية فعالة.. اجتماع وزاري خليجي بالكويت يعتمد أدلة جديدة لمكافحة الفساد

يُذكر أن الاجتماع ناقش عددًا من الموضوعات المهمة، واعتمد دليلين مقترحين من المملكة، وهما:

- "دليل مسؤولية الشخص الاعتباري عن جرائم الفساد في دول مجلس التعاون".

- "دليل التحقيق المالي الموازي في جرائم الفساد بدول مجلس التعاون".

- كما صدرت عن الاجتماع توصيات ومخرجات تعزز العمل الخليجي المشترك في هذا المجال.