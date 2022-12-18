شاهد.. ملتقى "لأجلهم" يناقش تمكين ذوي الإعاقة ويعزز دورهم في المجتمع

أطلقت جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، أمس، فعاليات الملتقى السنوي الرابع لأسر الأشخاص من ذوي الإعاقة تحت شعار "وطن طموح"؛ وذلك بجلسات علمية تناولت العديد من الموضوعات التي تسعى لتمكين فئة ذوي الإعاقة وتوعيتهم في واجباتهم تجاه أنفسهم، وتعزيز دورهم في المجتمع؛ وذلك برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض.

وبدأت أولى الجلسات العلمية بالحديث عن التعليم الجيد والتكامل بين مؤسسات التعليم ودور القطاعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على خدمات التعليم وأهم البرامج التي توفرها وزارة التعليم التي تحرص على ثقافة التعليم وإرشاد أسرهم لوصولهم إلى الرفاهية.