"مسك" توقّع مذكّرة تفاهم لإطلاق "سامسونج للابتكار 5"

وتأتي النسخة الخامسة من البرنامج التعليمي العالمي بمشاركة 85 متدرّبًا ومتدرّبة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء؛ حيث تسعى مؤسسة مسك، مُمثلةً في مسار مسك المهارات، وشركة سامسونج، إلى تمكين وتطوير الطاقات الشبابية، وتزويد الكفاءات السعودية بالمعرفة والمهارات اللازمة التي تطورهم في مسيرتهم المهنية، ورفع مستوى المستفيدين ودعم توظيف التقنية ونموها في المستقبل.