مستشفى ظلم العام يحقق جائزة وازن في الفئة الأولى للمشاريع التحسينية

وحصل مستشفى ظلم العام على جائزة التميز في برنامج وازن في الفئة الأولى للمشاريع التحسينية، وحصل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي على جائزة وازن من المئة الأولى للمستشفيات (أكثر من ٣٠٠ سرير) الفائزة في المشاريع التحسينية، وأيضًا حصل على جائزة وازن لفئة أفضل ٣٠ بحثًا، وجائزة برنامج وازن للمستشفيات المتميزة في المؤشرات خلال أربعة أرباع (الربع الرابع ٢٠٢٢_ الربع الأول، الثاني، الثالث ٢٠٢٣)، كما حصل مستشفى الأطفال على الجائزة الأولى لفئة أفضل مشروع تحسيني، والجائزة الثانية لفئة أفضل بحث علمي في برنامج وازن لعام 2023م.