مستشفى ظلم العام يحقق جائزة وازن في الفئة الأولى للمشاريع التحسينية
تحت رعاية وزير الصحة فهد الجلاجل، أقيم حفل ملتقى وازن الرابع، الذي يقام كل عام بمدينة الرياض، ويهدف إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، وإعداد التقارير عن نتائج أداء المستشفيات حول المملكة، والتي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء، ودعم المستشفيات في تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية؛ وفق المؤشرات لضمان تحقيق أهدافها، ومبادراتها، ومشروعاتها المعتمدة، ونشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء المستشفيات.
وخلال الملتقى، كرّم وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور "طريف الأعمى" بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالطائف الدكتور طلال بن عبدالله المالكي، مستشفيات التجمع، التي تَميزت بجودة الخدمات الصحية والتي مكّنتها من الحصول على جوائز برنامج وازن للعام 2023.
وحصل مستشفى ظلم العام على جائزة التميز في برنامج وازن في الفئة الأولى للمشاريع التحسينية، وحصل مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي على جائزة وازن من المئة الأولى للمستشفيات (أكثر من ٣٠٠ سرير) الفائزة في المشاريع التحسينية، وأيضًا حصل على جائزة وازن لفئة أفضل ٣٠ بحثًا، وجائزة برنامج وازن للمستشفيات المتميزة في المؤشرات خلال أربعة أرباع (الربع الرابع ٢٠٢٢_ الربع الأول، الثاني، الثالث ٢٠٢٣)، كما حصل مستشفى الأطفال على الجائزة الأولى لفئة أفضل مشروع تحسيني، والجائزة الثانية لفئة أفضل بحث علمي في برنامج وازن لعام 2023م.
وتَسلم مدير مستشفى الملك عبدالعزيز الدكتور ماجد الحارثي، ومدير مستشفى ظلم العام نبيه الذيابي، ومدير مستشفى الأطفال طارق الروقي، بحضور الرئيس التنفيذي للتجمع، الجوائز من قِبَل وكيل الوزارة.
يشار إلى أن برنامج "وازن"، هو أحد برامج قياس المؤشرات الاستراتيجية للمستشفيات بوزارة الصحة، والذي انطلقت رحلته في منتصف 2019م، ويهدف إلى تجويد ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة، والوصول لنِسَب عالية في أداء المنشآت الصحية وبناء مجتمع حيوي.