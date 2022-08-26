شاهد.. كارثة تتهيأ في تحذير من مختص عن مخلفات سيول بـ"موسم جازان"

وقال خبير الأودية والسيول بمركز الموسم طاهر عريبي لـ"سبق": إن انحصار مجرى الوادي في بضعة أمتار فقط تحت كوبري مدخل الموسم ينذر بكارثة -لا سمح الله- حيث وادي ابن عبدالله من الأودية الكبيرة وشديدة الجريان، ولا بد من إزاحة مخلفات الوادي من تحت الكوبري، وتوسعة مجراه وإزالة الأكوام الترابية والأشجار المتراكمة، وتهذيب الموقع غرب وشرق "كوبري" مدخل مركز الموسم؛ لكونه السبب في انحسار المجرى وانجراف التربة بجوار أعمدة الكوبري وجدار الحماية الشمالي لمدينة الموسم، موضحاً أنه إذا بقي الحال على هذا الوضع مع شدة جريان الوادي ستعتلي السيول جدار الحماية الشمالي لمدينة الموسم، مما يتسبب في أضرار كبيرة.