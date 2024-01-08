"حائل الجود والكرم".. حاتم الطائي أيقونة الكرم خلّدته الجاهلية وحيّاه الإسلام

وعاش حاتم في القرن السادس الميلادي، كما عاشت معظم شخصيات قصص ألف ليلة وليلة في القرن السادس، ومن أشعاره في الكرم ومكارم الأخلاق:

ولا تشتري قِدري إذا ما طبختها

عليّ إذا ما تطبخين حـرام

ولكن بهذاك اليفاع فـأوقـدي

بجزل إذا أوقدت لا بضرام

وقال أيضًا: