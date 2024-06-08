رئيس "جامعة الأزهر" يشيد بمكرمة خادم الحرمين الشريفين للحجاج الفلسطينيين

وقدم رئيس جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية الدكتور سلامة داوود الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين على مكرمة أداء الحج ضمن قوافل الحجيج هذا العام، مؤكدًا أن الشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية على حسن الحفاوة والاستقبال، وعهدنا دائمًا في المملكة العربية السعودية أنها تضيّف العالم الإسلامي، والعلاقة بين المملكة ومصر متأصلة وقديمة، ودعوتنا للحج تمثل نقطة مضيئة بين وزارة الشؤون الإسلامية وجامعة الأزهر الشريف في خدمة الإسلام والمسلمين.