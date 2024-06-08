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رئيس "جامعة الأزهر" يشيد بمكرمة خادم الحرمين الشريفين للحجاج الفلسطينيين

رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داوود
رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داوود

أكد رئيس جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية الدكتور سلامة داوود، خلال استضافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد، أن ما قدمته المملكة لأهل فلسطين باستضافتهم للحج لفتة كريمة تُذكر فتُشكر، سائلاً الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات قيادة المملكة.

وقدم رئيس جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية الدكتور سلامة داوود الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين على مكرمة أداء الحج ضمن قوافل الحجيج هذا العام، مؤكدًا أن الشكر موصول لوزارة الشؤون الإسلامية على حسن الحفاوة والاستقبال، وعهدنا دائمًا في المملكة العربية السعودية أنها تضيّف العالم الإسلامي، والعلاقة بين المملكة ومصر متأصلة وقديمة، ودعوتنا للحج تمثل نقطة مضيئة بين وزارة الشؤون الإسلامية وجامعة الأزهر الشريف في خدمة الإسلام والمسلمين.

يُذكر أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة يستضيف خلال هذا العام 1445هـ أكثر من 2322 حاجًا وحاجة، يمثلون 88 دولة من مختلف دول العالم.

موسم الحج
الأزهر
ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة
حج 1445
جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

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