أهالي حي ضاحية الملك فهد بالدمام لـ"سبق": سنتابع وعود الأمانة لنا باليوم والساعة

تصوير - وليد آل عوض: أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن ضاحية الملك فهد بمدينة الدمام ستتطور بشكل تام، خلال عام إلى عام ونصف، مبيناً أن الحي كان يعاني من ارتفاع منسوب المياه، وأن أمانة المنطقة الشرقية تعمل على معالجة هذا المسار بإنشاء محطات ضخ ومشاريع تصريف السيول، بقيمة تجاوزت 650 مليون ريال، مؤكداً أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 40%؜ من مشاريع الضاحية.