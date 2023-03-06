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أهالي حي ضاحية الملك فهد بالدمام لـ"سبق": سنتابع وعود الأمانة لنا باليوم والساعة
"الجبير" أكد أن الضاحية ستتطور بشكل تام خلال عام إلى عام ونصف
تصوير - وليد آل عوض: أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن ضاحية الملك فهد بمدينة الدمام ستتطور بشكل تام، خلال عام إلى عام ونصف، مبيناً أن الحي كان يعاني من ارتفاع منسوب المياه، وأن أمانة المنطقة الشرقية تعمل على معالجة هذا المسار بإنشاء محطات ضخ ومشاريع تصريف السيول، بقيمة تجاوزت 650 مليون ريال، مؤكداً أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 40% من مشاريع الضاحية.
"سبق" التقت ببعض أهالي سكان حي ضاحية الملك فهد بالدمام، والذين طالبوا بتنفيذ وعود الأمانة لهم، والتي حددتها لهم من عام إلى عام ونصف، مؤكدين أنهم سيتابعون ذلك باليوم والساعة، وذلك لما عاشوه من سنوات مليئة بالمعاناة مع المستنقعات وتجمع مياه الأمطار .