"مستقبلنا الآن".. انطلاق ملتقى الحكومة الرقمية 2023 الثلاثاء المقبل

وسيشهد الملتقى عقد جلسات حوارية تجمع عدداً من أصحاب السمو والمعالي، وعدداً من ورش العمل في مجال التحول الرقمي، إلى جانب إطلاق المنتجات والخدمات الرقمية الجديدة، والإعلان عن الفائزين بجائزة الحكومة الرقمية في المملكة في نسختها الثانية، والفائزين بجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الخامسة.