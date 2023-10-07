رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين تُنظِّم غدًا لقاء إثرائيًّا لمناقشة صياغة ملامح الرؤية المستقبلية

وأكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن رئاسة الشؤون الدينية حريصة على تطبيق أعلى معايير الجودة في خدمة الزوار والمعتمرين والقاصدين، وإثراء تجربتهم الدينية، وإبراز الصورة الصحيحة للدين الإسلامي الوسطي، وبث وتعليم العلوم الدينية والشرعية والمعارف الإنسانية العلمية عالميًّا، بتميز وتجويد وإتقان وإبداع.