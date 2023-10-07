رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين تُنظِّم غدًا لقاء إثرائيًّا لمناقشة صياغة ملامح الرؤية المستقبلية

تُنظِّم رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي غدًا الأحد لقاء إثرائيًّا لمناقشة ملامح الرؤية المستقبلية لرئاسة الشؤون الدينية، بقاعة الشيخ محمد السبيل -رحمه الله-، برعاية رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وبحضور قيادات رئاسة الشؤون الدينية؛ لمناقشة مشاريع الجهاز؛ لإيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية الوسطية للعالم، وتبنِّي قيم التسامح والاعتدال لرئاسة الشؤون الدينية.
وأكد رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن رئاسة الشؤون الدينية حريصة على تطبيق أعلى معايير الجودة في خدمة الزوار والمعتمرين والقاصدين، وإثراء تجربتهم الدينية، وإبراز الصورة الصحيحة للدين الإسلامي الوسطي، وبث وتعليم العلوم الدينية والشرعية والمعارف الإنسانية العلمية عالميًّا، بتميز وتجويد وإتقان وإبداع.
وكشف السديس عن بدء رئاسة الشؤون الدينية في صياغة الملامح الاستراتيجية لرئاسة الشؤون الدينية المستقبلية، وطرح رؤيتها التي تتمحور في تحقيق الريادة في إثراء التجربة الدينية، ونشر الهداية للعالمين.
وقال إن "الرسالة تتركز في التميز في تمكين القاصدين من أداء العبادات على بصيرة في بيئة تعبدية دينية مثرية، فيما تتمثل القيم في تعظيم الحرمين، ورعاية الآداب فيها، وتبنّي الإبداع والإتقان".