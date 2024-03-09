"كدانة" تنهي استعداداتها بالمشاعر لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك

والتي تعمل على تسهيل الوصول إلى المسجد الحرام من خلال حركة مركبات وحشود منتظمة، وتضم عددًا من المرافق والخدمات لتحقيق كافة الإحتياجات. بدءًا من منطقة التنزيل والتحميل، مرورًا بالمطاعم والكافيهات المتنوعة في المنطقة ومناطق الاستراحة والخدمات العامه وتوفير أكثر من 2000 موقف للحافلات والسيارات.