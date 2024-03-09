"كدانة" تنهي استعداداتها بالمشاعر لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك

أنهت شركة كدانة للتنمية والتطوير المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة استعدادها لاستقبال المعتمرين والمصلين بمحطة كدانة لنقلهم بالحافلات الترددية بالتكامل مع الجهات المعنيه من وإلى المسجد الحرام طوال شهر رمضان المبارك.
وتتميز "محطة كدانة" بموقعها الاستراتيجي بالساحة الغربية لمنشآة الجمرات بمساحة إجمالية تقدر ب 140 ألف م2.
والتي تعمل على تسهيل الوصول إلى المسجد الحرام من خلال حركة مركبات وحشود منتظمة، وتضم عددًا من المرافق والخدمات لتحقيق كافة الإحتياجات. بدءًا من منطقة التنزيل والتحميل، مرورًا بالمطاعم والكافيهات المتنوعة في المنطقة ومناطق الاستراحة والخدمات العامه وتوفير أكثر من 2000 موقف للحافلات والسيارات.
وتم تخصيص مواقع لبيع تذاكر الحافلات، وساحات لمسار الحافلات، ومواقع السيارات روعي فيها المعايير التصميمية والهندسية الخاصة من حيث تطوير حارات مرورية في كامل المشروع تساهم في انسيابية وسهولة الدخول والخروج من المواقف.
كما روعي في تخطيط موقع المحطة منع الاختناقات المرورية مع فصل حركة الدخول والخروج من خلال تطبيق المعايير والمواصفات واختيار مواقع لبوابات للدخول والخروج بشكل يضمن جودة الخدمة بالمحطة ويحد من ارتداد المركبات ويسهم في تلافي ملاحظات التشغيل .
وأكدت "كدانة" وجود ضوابط وآليات لتنظيم عملية دخول المعتمرين وخروجهم من مواقف المشروع بالتكامل مع الجهات الأمنية والحكومية والخدمية ومن خلال الشراكات من القطاع الثالث، بهدف ضمان تطبيق إجراءات السلامة المرورية وفق الإجراءات المتبعة من تخصيص مداخل و مخارج للخدمات العامة وتوفير ممرات مشاه آمنه.
الجدير بالذكر أن كدانة تعمل على تحقيق جودة الحياة بالمحطة التي تعمل على مدار الساعة خلال موسم رمضان.