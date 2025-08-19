أكثر من 43 مليون عملية إلكترونية عبر منصة "أبشر" في يوليو 2025م

ووصل عدد العمليات المنفذة لخدمات المديرية العامة للأمن العام إلى 3,679,429 عملية، منها 3,586,290 عملية في الإدارة العامة للمرور، فيما وصل عدد العمليات المنفذة في المديرية العامة للجوازات إلى 2,769,794 عملية، و664,096 عملية منفذة في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.