رئيس مجلس القيادة اليمني يصل للمملكة لإجراء محادثات على هامش "قمة جدة"

وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، اليوم (الخميس)، إلى المملكة، في زيارة يجري خلالها محادثات رفيعة حول مسار السلام في اليمن، والتحديات الأمنية المشتركة، على هامش أعمال القمة العربية الأميركية، التي تستضيفها مدينة جدة السبت المقبل، بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن، وقادة دول مجلس التعاون، ومصر، والأردن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تتضمن نقاشات هامة محورها الأوضاع اليمنية، والضغوط المطلوبة لدفع مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، للوفاء بالتزاماتها وفقاً لاتفاق الهدنة القائمة والبناء عليها لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد بموجب المرجعيات الوطنية، والإقليمية والقرارات الدولية ذات الصلة.