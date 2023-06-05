بتنظيم "غرفة الرياض".. انطلاق الملتقى الأول للاستثمار السياحي الترفيهي الثقافي

انطلقت، اليوم، أعمال ملتقى الاستثمار السياحي، الترفيهي، الثقافي، والذي تنظمه غرفة الرياض ممثلة بلجنة السياحة، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح.
وثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة عجلان العجلان بالدور الذي تضطلع به وزارة الاستثمار في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة وجاذبة، حيث حققت المملكة قفزات مهمة في العديد من المؤشرات المتعلقة ببيئة الاستثمار.
واستعرض الملتقى في جلساته الحوارية، الفرص والمزايا الاستثمارية في القطاع السياحي، لمعالجة الكثير من التحديات والإجراءات من حيث تقليل الوقت والتكلفة، كما تطرق إلى المبادرات التمويلية التي خصصت للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرة.
وتناولت الجلسات اللوائح والأنظمة الجديدة التي طبقها القطاع السياحي لتسهيل رحلة المستثمر ورفع جودة الخدمات والعمل مع القطاع الخاص لتنافسية القطاع السياحي.
وناقش الملتقى التحديات التي تواجه قطاع السياحة والعمل مع القطاع الحكومي لمعالجتها، والممكنات التي تعزز من الاستثمارات السياحية.