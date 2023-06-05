بتنظيم "غرفة الرياض".. انطلاق الملتقى الأول للاستثمار السياحي الترفيهي الثقافي

واستعرض الملتقى في جلساته الحوارية، الفرص والمزايا الاستثمارية في القطاع السياحي، لمعالجة الكثير من التحديات والإجراءات من حيث تقليل الوقت والتكلفة، كما تطرق إلى المبادرات التمويلية التي خصصت للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرة.