مهاجم نادي الفيحاء يخضع لعملية جراحية ناجحة بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي في العليا

كان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة ودية أمام فريق الظفرة الإماراتي، ضمن برنامج الفريق التحضيري المقام في مدينة العين الإماراتية، وتوقّف عن ممارسة نشاطه، وأظهرت الفحوصات الدقيقة التي أجراها وجود كسر في عظم الترقوة، وخضع لعملية تثبيت دقيقة بالبراغي والشرائح المعدنية، وتكللت العملية ـ ولله الحمد ـ بالنجاح، وقد أكدت الأشعة التقييمية التي خضع لها بعد العملية ذلك، وتُوقِّع أن يعود اللاعب إلى ممارسة نشاطه الرياضي بعد قضاء فترتي العلاج والتأهيل.