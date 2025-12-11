مهاجم نادي الفيحاء يخضع لعملية جراحية ناجحة بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي في العليا

أجرى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، الكابتن عمار الخيبري، عملية جراحية ناجحة لتثبيت كسر في عظم الترقوة، بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا، على يد فريق طبي متخصص قاده الأستاذ الدكتور فوزي الجاسر استشاري جراحة العظام والمفاصل.
كان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة ودية أمام فريق الظفرة الإماراتي، ضمن برنامج الفريق التحضيري المقام في مدينة العين الإماراتية، وتوقّف عن ممارسة نشاطه، وأظهرت الفحوصات الدقيقة التي أجراها وجود كسر في عظم الترقوة، وخضع لعملية تثبيت دقيقة بالبراغي والشرائح المعدنية، وتكللت العملية ـ ولله الحمد ـ بالنجاح، وقد أكدت الأشعة التقييمية التي خضع لها بعد العملية ذلك، وتُوقِّع أن يعود اللاعب إلى ممارسة نشاطه الرياضي بعد قضاء فترتي العلاج والتأهيل.
من جانبه، قدّم الكابتن الخيبري شكره وتقديره للأستاذ الدكتور فوزي الجاسر وطاقمه الطبي، وإدارة وموظفي مجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا على اهتمامهم بحالته ورعايتهم له، كما شكر مجلس إدارة نادي الفيحاء على حرصهم على متابعة حالته، وأشاد بمستوى خدمات الرعاية الصحية المتطورة التي يقدمها المجمع.
الجدير بالذكر أن وحدة الطب الرياضي بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا تُعد واحدة من أميز الوحدات المتخصصة التي تقدم خدمات رعاية صحية متكاملة للرياضيين، الأمر الذي جعلها المقصد الأول لنجوم الرياضة، لالتزامها الصارم بالمعايير المعتمدة دولياً في علاج مشاكل العظام والإصابات الرياضية، وإجراء العمليات والتدخلات الجراحية، ووضع البرامج التأهيلية التي تمكّن الرياضيين من العودة إلى الملاعب في أقصر فترة ممكنة.