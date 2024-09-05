وزارة الرياضة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مرافق رياضية وفندقية وترفيهية بالمدينة المنورة

ويهدف المشروع الذي يقع على طريق المطار وخُصصت له مساحة 29.335 متراً مربعاً إلى دعم الطاقة الاستيعابية لقطاع الإيواء والفنادق في ظل أعداد الزائرين والمعتمرين، كما يعدّ المشروع فرصة استثمارية واعدة بسبب وجوده داخل النطاق العمراني للمدينة المنورة، وقربه من المناطق الحيوية، والمراكز التجارية الكبرى، والطريق الدائري الثاني.