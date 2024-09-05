وزارة الرياضة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مرافق رياضية وفندقية وترفيهية بالمدينة المنورة

طرحت وزارة الرياضة فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مرافق رياضية وتجارية وفندقية وترفيهية متنوعة بالمدينة المنورة، تتضمن ملاعب لكرة القدم، ومسابح، ومضماراً لرياضة الدراجات، وملاعب لكرة السلة، والتنس الأرضي.
ويهدف المشروع الذي يقع على طريق المطار وخُصصت له مساحة 29.335 متراً مربعاً إلى دعم الطاقة الاستيعابية لقطاع الإيواء والفنادق في ظل أعداد الزائرين والمعتمرين، كما يعدّ المشروع فرصة استثمارية واعدة بسبب وجوده داخل النطاق العمراني للمدينة المنورة، وقربه من المناطق الحيوية، والمراكز التجارية الكبرى، والطريق الدائري الثاني.
ودعت وزارة الرياضة الراغبين في الاستفادة من الفرصة الاستثمارية إلى تقديم طلباتهم قبل الــ 23 من شهر نوفمبر المقبل، مبينة أن مدة عقد المشروع 35 سنة.