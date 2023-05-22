ناقشت وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم.
جاء ذلك حضور الوكيل المساعد للخدمات وتحقيق الوقاية البيئية لشؤون زمزم الدكتور عبدالرحمن الخطابي، ومدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية أحمد الندوي، ومدير إدارة سقيا زمزم عبدالرحمن الزهراني، تطوير منظومة سقيا زمزم بالحرمين الشريفين.
وتمت مناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي في موقع سبيل الملك عبدالعزيز بكدي وناقلات ماء زمزم من موقع السبيل إلى المسجد النبوي وفق معايير صحية تضمن نقل ماء زمزم بطرق حديثة وآمنة مستوفية لأعلى المعايير العالمية، والعديد من الجوانب التطويرية التي تسعى وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية إلى استثمارها في منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.