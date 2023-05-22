وتمت مناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي في موقع سبيل الملك عبدالعزيز بكدي وناقلات ماء زمزم من موقع السبيل إلى المسجد النبوي وفق معايير صحية تضمن نقل ماء زمزم بطرق حديثة وآمنة مستوفية لأعلى المعايير العالمية، والعديد من الجوانب التطويرية التي تسعى وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية إلى استثمارها في منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.