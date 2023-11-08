رفع 2400 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات في الشرقية

وضمن استراتيجية أمانة الشرقية في زيادة الغطاء النباتي في المنطقة، بدأت بزراعة الزهور الشتوية في محافظة الخبر، لتجميلها وزيادة مساحات الزهور المزروعة في الكورنيش والواجهة البحرية والمرافق السياحية والشوارع والحدائق والساحات العامة؛ مؤكدة سعيها لتغطية أكبر مساحة من الطرق والحدائق العامة والميادين في الخبر بأعداد كبيرة من الزهور متنوعة الأشكال والأصناف التي تضفي بعدًا جماليًّا على مظهر المدينة.